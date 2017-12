Vitesse heeft ter nauwernood een remise weten over te houden aan het treffen met Willem II, Bryan Linssen voorkwam opnieuw een dieptepunt voor de Arnhemmers.

Na de laatste Europa League wedstrijd tegen het Franse OSC Nice (1-0 winst red.) wilde Vitesse doorpakken in de Eredivisie, waar het afgelopen weekend het duel tegen Sparta afgelast zag worden. Dus moest het woensdagavond gebeuren in het duel tegen de Tilburgers.

Maar Vitesse begon matig aan het duel en de Tilburgers kwamen brutaal op voorsprong door Ogbeche, alweer de achtste goal van Obeche in 7 Eredivisieduels voor de aanvaller. Maar Vitesse herstelde zich en via de Sloveen Matavz (die zijn man keurig uitkapte) kwamen de Arnhemmers langszij.

Vitesse had door kunnen drukken, maar ging niet om met de gecreeerde kansen. Het duurde dan ook tot een klein kwartier voor rust dat Fran Sol Ben Rienstra wegstuurde en de 1-2 liet maken. Het leek erop dat het de winnende van de avond was, maar twee minuten voor tijd was daar Bryan Linssen, die via een corner wist binnen te werken en Vitesse van gezichtsverlies behoedde.

Linssen voorkomt nederlaag Vitesse tegen Willem II

