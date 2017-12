Opnieuw moest PSV een dreun incasseren woensdagavond, tegen FC Groningen ging het in de 95e minuut mis met de late gelijkmaker.

Vervolg: Lozano keek angstig PSV met lede ogen aan: We durfden niet meer

Na afloop liet Lozano tegenover VI weten: 'Dit voelt als een nederlaag, We kunnen niemand anders de schuld geven dan onszelf. In de eerste helft was er niet veel aan de hand, we voetbalden vrij makkelijk en komen op een goede voorsprong.'

'Daarna, in de tweede helft, lijkt het alsof we niet meer vooruit kunnen voetballen, We werden te angstig, dat hebben we aan onszelf te danken. Dat moet beter. Gelukkig hebben we niet veel tijd om erover na te denken, want er komen drie wedstrijden in een week aan,' aldus de Mexicaan.

PSV heeft nog twee competitieduels tegoed voordat het de winterstop ingaat, waar Lozano liet weten: 'Wij moeten ervoor zorgen dat we als koploper met een goede voorsprong de winterstop in gaan.'

