Na de kansloze missie tegen Ajax van jl zondag, is PSV er opnieuw niet in geslaagd om drie punten bij te schrijven. Op bezoek bij FC Groningen ging het mis diep in blessuretijd.

Vervolg: Van Ginkel kan er met de pet niet bij dat PSV opnieuw morst

Van Ginkel was vol ongeloof, zo liet hij zich uit voor de camera's van FOX, 'Het is echt zuur. De eerste helft is er niks aan de hand en spelen we goed voetbal. Uiteindelijk krijgen we een goal tegen via een vrije trap, daar is niet zoveel aan te doen. Vervolgens maak je de 1-3 en moet je het duel gewoon op slot gooien.'

Waar PSV vergat door te drukken, zag FC Groningen dat er iets te halen viel en ging het alles of niets spelen. Een situatie waar PSV niet mee wist om te gaan, 'Ze brengen in de rust Mahi en Veldwijk en dat weet je dat ze aanvallender gaan spelen en wordt het moeilijk. We hadden in de tweede helft moeite met dat opportunistische spel. We verloren de hele tijd de tweede bal en dan gaat-ie er op het eind nog in ook.'

PSV heeft nog twee duels voor de winterstop om zichzelf weer op het rechte spoor te krijgen, zaterdag wacht het thuisduel tegen ADO Den Haag, waar een week later Vitesse uit wacht.

