Het is PSV voor de derde keer op rij niet gelukt om de volle winst te mogen bijschrijven, in en tegen FC Groningen ging het in de slotminuten alsnog mis.

Vervolg: PSV diep in blessuretijd zege ontnomen tegen FC Groningen

Diep in blessuretijd moest PSV opnieuw een bittere pil slikken, in de 95e minuut moest PSV voor de derde keer een tegentreffer slikken, wat de 3-3 betekende. Na de zeperd tegen Ajax moesten Pereiro en Luckassen naar de bank verkassen en kregen Ramselaar, Bergwijn en Luuk de Jong de kans om te laten zien wat ze in huis hadden.

Het lukte PSV om de schroom direct van zich af te spelen, na 7 minuten was het Van Ginkel die van ruim 20 meter uithaalde, zijn schot leek houdbaar maar ging toch binnen. Na de openingsgoal bleef PSV heer en meester en kwam het via Ramselaar op een 0-2. Daarna dacht PSV wel even het voetje van het gaspedaal te kunnen halen, waarvoor ze na een halfuur de rekening gepresenteerd kregen.

FC Groningen speler Yoëll van Nieff wist een vrije trap knap over de muur te schieten, waarna de spanning terug in het duel was. Kort daarna leek het even snel 2-2 te worden, maar Drost mikte naast.

FC Groningen verdediger Django Warmerdam ging kort voor rust in de fout door Lozano in de eigen zestien grof onderuit te halen, waarna Van Ginkel vanaf 11 meter de marge weer op twee bracht voor de rust. Maar na rust wist PSV het niet geconcentreerd uit te spelen en sloop de onrust weer in de ploeg, in de 53e minuut maakte Van Ginkel hands bij een corner, waarna PSV een strafschop tegenkreeg. Lars Veldwijk schoot FC Groningen weer dichterbij een stunt.

Waar De Jong en Van Ginkel nog wel kansen kregen op de vierde Eindhovense treffer, had Jeroen Zoet zijn handen vol aan het stuntelend verdedigend werk van de defensie. Cocu greep in en bracht Rosario voor Lozano en Luckassen voor voor Bergwijn, waardoor PSV nog verder achteruit ging lopen.

PSV moest hiervoor de rol betalen, na een scrimmige voor het doel van Zoet wist Te Wierik de bal binnen te prikken en de 3-3 aan te tekenen.. PSV blijft na de remise koploper van de Eredivisie, met vijf punten meer dan AZ (wat dinsdag al gelijjkspeelde tegen PEC Zwolle) en acht op Ajax (wat nog in actie moet komen donderdag).

