Real met kansenregen nipt langs tactisch Al-Jazira

Al-Jazira trad met Henk ten Cate in de halve finale van het WK voor clubs aan tegen de grootmacht Real Madrid. Waar eerder Grêmio won van Pachuca, was nu dus Ten Cate aan de beurt.

En het beloofde een mooie wedstrijd te worden; Real Madrid zou volgens de media weleens 0-5 kunnen winnen terwijl de Emiraten het wel zagen zitten in hun underdogpositie. Niets was minder waar, Al-Jazira speelde tactisch uiterst sterk en counterde Real Madrid regelmatig helemaal onder de tafel. Daarentegen zag je wel dat alle kwaliteit en fraaie acties van De Koninklijke kwamen.

Al-Jazira kreeg binnen een kwartier een aantal raketten tegen van onder meer Toni Kroos, Luka Modric en Cristiano Ronaldo maar keeper Ali Khasif stond dusdanig goed te keepen dat hij weleens naar de subtop van Europa kan na vandaag. Werkelijk alle ballen hield hij eruit en de ballen die erin gingen werden afgekeurd vanwege enkele vreemde momenten waar spelers omvielen of geduwd werden. Door die reddingen raakte de keeper wel geblesseerd aan zijn dijbeen en leek het al snel einde verhaal. Hij had echter geen plan een wedstrijd tegen Real te laten schieten en bleef dus geblesseerd staan, daarna hield hij weer een paar mooie ballen tegen.

Net voor rust was daar opeens een mooie voorzet vanuit Mbark Boussoufa en enkele andere middenvelders. Deze arriveerde geweldig bij de zoon van Romario, Romarinho. Romarinho kon de bal geweldig aannemen en wegdraaien, Real Madrid had hier geen weerwoord tegen en de speler schoot de bal met de binnenkant zeer mooi erin; 1-0 Al-Jazira.

En dat resulteerde dus in een voorsprong in de rust voor Ten Cate die zijn geluk niet op kon. Echter kwam Madrid sterker terug in de tweede helft met flinke donderkreten van coach Zinédine Zidane en was het binnen de kortste keren – met een nieuwe keeper aan de kant van Al-Jazira – 1-1 via de enige echte Ronaldo die vergelijkbaar met Romarinho scoorde. Nu was het dus hopen voor de Emiraten om naar de finale te gaan. Enkele minuten later volgde weer zo’n geweldige voorzet en die kwam terecht bij Romarinho, samen met Boussoufa breken ze door alleen weet de Braziliaan Boussoufa te laat de bal aan te geven en is het dus een buitenspelgoal. Erg zuur voor de club die anders gewoon 1-2 voor stond na een uur.

En daarna was het Madrid-tijd met een kansenregen, Karim Benzema was hier de hoofdrolspeler met minstens vijf ballen rakelings naast, op de paal of op de lat. Hij werd er dan ook uitgehaald voor de teruggekeerde Gareth Bale rond de tachtigste minuut. Bale was direct daarna belangrijk met een assist en een soort hakje van Ronaldo, de goal kwam echter op de naam van Bale zelf. Real Madrid wint dus met 2-1 van Al-Jazira en de ploeg van Ten Cate mag nog om de derde plek spelen tegen Pachuca uit Mexico. Los Blancos maken zich op tegen de strijd tegen Grêmio.

