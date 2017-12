Naam Labyad valt opnieuw in Eindhoven na blessure Locadia

Waar PSV afgelopen week een fikse tegenvaller kreeg te verwerken, moet het spits Jurgen Locadia tot minimaal 2018 missen.

Dat is voor Cocu en zijn manschappen een fikse domper, de Eindhovenaren die ruimschoots aan de leiding gaan in de Eredivisie kunnen de spits maar wat goed gebruiken.

Waar PSV wel al daadkrachtig wist toe te slaan op de transfermarkt, wist het het 8-jarig Argentijns talent Rosario al aan zich te binden. Binnenkort komt hiervan het officiele bericht van naar buiten.

Terug op het oude nest

Maar PSV lijkt zich nog meer te willen gaan versterken en een doelpuntengarantie te willen hebben in de tweede seizoenshelft. Daarbij wordt de naam van Zakaria Labyad veelvoudig genoemd in Eindhoven. Labyad, nu nog uitkomend voor FC Utrecht, zou zelf wel oren hebben naar een terugkeer naar de lampenstad.

Open armen

Sallaint detail, de Eindhovense aanhang is niet vergeten hoe Labyad vertrok uit Eindhoven nadat hij voor het geld koos in Portugal. Hij zal niet met open armen worden ontvangen, maar wanneer hij PSV aan het kampioenschap helpt verzacht dat misschien de pijn voor de aanhang in Eindhoven.

