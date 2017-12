Duitsers kunnen flink cashen bij prolongatie wereldtitel in Rusland

Waar volgend jaar zomer het WK plaatsvind in Rusland, hebben de Duits Internationals goed nieuws te horen gekregen.

De regerend wereldkampioen is in Rusland aanwezig om de wereldtitel te verdedigen, mocht dat succesvol verlopen krijgen de Internationals een bonus van 350.000 euro per persoon toegestopt.

Dit is bevestigt door de Duitse bond, die hiermee opnieuw een fikse bonus heeft klaarliggen voor de Duits internationals. Het bedrag is een halve ton hoger dan vier jaar geleden in Brazilie, toen loofde de Duitse bond een bedrag van 300.000 euro uit aan de Internationals.

De baas van de Duitse bond liet weten: 'Het is voor onze spelers een grote uitdaging en motivatie om Duitsland voor het eerst in de geschiedenis aan twee wereldtitels op rij te helpen. Dat zou een titel voor de eeuwigheid zijn, eentje die een bijzondere premie als deze zeker waard is.'

Wel gaat het beloningssysteem pas tellen vanaf het behalen van de kwartfinale op het WK, dan krijgen de internationals al een bedrag van 75.000 euro bijgeschreven. De halve finale bereiken levert nogmaals 125.000 euro op en de finaleplaats 200.000 euro. Mochten de Duitsers de troostfinale spelen, levert ze dat alsnog 150.000 euro op.

