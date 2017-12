Het ontslag van Bosz bij het Duitse Borussia Dortmund lijkt meteen zijn vruchten af te werpen.

Vervolg: Eerste winst voor Dortmund na ontslag Bosz

Sinds 30 september 2017 had Dortmund niet meer gewonnen in de Duitse Bundesliga, maar na het ontslag van Bosz werd direct een opvolger aangesteld. Nieuweling Peter Stöger wist dinsdagavond met 0-2 te winnen van FSV Mainz.

Pas in de tweede helft vielen de doelpunten, in de 55e minuut was het Sokratis Papastathopoulos die de score opende voor Dortmund. Daarna duurde het nog lang voordat het slot op het duel ging, pas vlak voor tijd was het Shinji Kagawa die de score verdubbelde en de zege veiligstelde.

