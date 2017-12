GertJan Verbeek compleet geschokt na aanslag NAC doelman

In het duel tegen NAC wist FC Twente de eerste zege voor Verbeek over de streep te trekken, maar hoe het duel eindigde was krankzinnig volgens Verbeek.

.Nigel Bertrams wist Luciano Pasveer op een gruwelijke wijze geblesseerd te schoppen, die in de 95e minuut een terechte rode kaart kreeg voorgehouden. Na afloop was Verbeek witheet en liet hij voor de camera van de NOS weten: 'ls je op zo'n manier iemand ondersteboven tackelt, met de bedoeling om te torpederen, ben je niet goed bij je hoofd.'

'Als hier geen flinke straf uitkomt, dan weet ik het ook niet meer. Ik hoop voor Luciano dat zijn blessure meevalt. Bertrams zei dat hij voor de bal ging? Schei toch uit. Daarom is hij ook keeper geworden.'

