VIDEO: NAC Breda-doelman Bertrams maakt schandalige overtreding

Nigel Bertrams, doelman van NAC Breda, maakte dinsdag in het duel met FC Twente (1-2 verlies) een absurde overtreding. In de slotminuut mocht Twente nog één keer counteren nadat NAC met veel man naar voren was, maar er was niemand meer om Luciano Slagveer af te stoppen. Bertrams kwam ver uit en torpedeerde Slagveer, die geblesseerd raakte. Hij kreeg een terechte, directe rode kaart.

