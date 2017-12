FC Twente heeft dinsdag gewonnen van NAC Breda. In Breda won de club uit Enschede met 1-2 door twee goals van aanvaller Oussama Assaidi.

VIDEO: Assaidi maakt geweldige goal tegen NAC Breda

Assaidi bracht Twente na de rust op 0-1, maar NAC kwam terug tot 1-1 via een eigen goal van Peet Bijen. In de 61ste minuut scoorde Assaidi met een hele mooie goal de 1-2 en dus winnende. Twente is nu van de laatste plek af, het passeert NAC op doelsaldo en staat nu vijftiende.



Sparta Rotterdam en Roda JC Kerkrade kunnen Twente nog voorbij deze week. Sparta speelt donderdag tegen Heracles Almelo en heeft twee punten minder dan Twente. Roda JC speelt woensdagavond tegen ADO Den Haag en heeft ook twee punten minder dan FC Twente. Bekijk hieronder de 1-2 van Assaidi.





