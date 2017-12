Oranje Leeuwinnen krijgen hogere vergoeding van KNVB

Dinsdag heeft de KNVB met de Oranjevrouwen een akkoord bereikt over een hogere financiele vergoeding. Dit maakte de bond zelf bekend via de officiele kanalen.

De vergoeding van de Oranjeleeuwinnen is vereenvoudigd, maar om hoeveel meer het gaat wil de KNVB niet precies zeggen. Jan Dirk v.d Zee laat weten: 'Onze Leeuwinnen verdienen dit gewoon, Het is een erkenning voor de positie die de Oranje Vrouwen tegenwoordig innemen. Dat was ook het uitgangspunt van de bond. Maar het zorgt er ook voor dat het Nederlandse vrouwenvoetbal zich naar een nóg hoger niveau kan ontwikkelen.'

Dat van der Zee druk voelde vanuit de media erkent hij, al laat hij weten dat alles netjes is verlopen. 'Er was begrip over en weer. Het doet ons goed dat we na zo'n fase de Leeuwinnen nu niet alleen qua topsportfaciliteiten, maar ook financieel naar topsportniveau hebben getrokken.'

Ook sterspeelster Lieke Mertens laat tevredenheid horen, 'Het is fijn dat we na enige tijd onderhandelen een akkoord bereikt hebben', reageert sterspeler Lieke Martens. 'Deze overeenkomst geeft een gevoel van waardering over wat we het afgelopen jaar hebben gepresteerd. Buiten het veld zijn er al best veel randzaken tegenwoordig, ik ben blij dat deze in ieder geval is opgelost. Nu kunnen we het weer gewoon over voetbal hebben en op het veld laten zien hoe goed we zijn.'

De vergoedingen zijn verhoogd en de extra vergoedingen zijn vastgelegd, 'Het is juist dit onderdeel van het pakket dat de speelsters meer financiële zekerheid biedt.'

