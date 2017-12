PSV aanvaller Jurgen Locadia zes tot acht weken uitgeschakeld

Jurgen Locadia liep in het uitduel tegen Ajax van jl zondag een spierscheuring op, waardoor hij in het kalenderjaar 2017 in ieder geval niet meer in actie komt. Maar nu lijkt ook de aftrap van de tweede seizoenshelft te vroeg te komen voor de spits.

Zondag moest Jurgen Locadia al vroeg naar de kant, een onderzoek wees later uit dat er een scheurtje in de hamstring zit bij Jurgen Locadia. Voor het herstel van zulke blessures staat normaal een herstelperiode van 6 tot 8 weken. Hierdoor lijkt de spits psv na de winterstop weer in actie te kunnen komen voor de koploper.

It is what it is...But believe me when i say that i will fight and do my best to return to action as quick as possible. Big thank you to both @AFCAjax and @PSV supporters for the very supportive messages i have received so far 🙏🏾 See y'all next year! ❤ pic.twitter.com/LiMCCWbWKO — Jürgen Locadia (@locadiaofficial) December 12, 2017

Of het uitduel met Heracles Almelo na de winterstop te vroeg komt voor Locadia is nog niet in te schatten. Via zijn eigen twitter acount liet Locadia weten: 'Het is wat het is, Maar geloof me als ik zeg dat ik zal vechten en mijn doen doen zo snel mogelijk weer terug te komen. Grote dank bovendien voor de fans van zowel Ajax en PSV voor alle steun die ik heb ontvangen. Tot volgend jaar.'

