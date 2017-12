Klaassen wil duidelijkheid van Allerdyce: Ook na januari nog welkom zijn

Waar de transfer van oud Ajacied Davy Klaassen naar het Engelse Everton tot nu toe een grote teleurstelling is, hoopt de middenvelder op nieuwe kansen onder leiding van de nieuwe manager Allerdyce.

Waar Koeman de oud Ajacied naar Everton haalde, werd de Nederlandse coach kort geleden ontslagen. Waar Klaassen door Koeman werd gehaald, stelde de Nederlander hem amper op. Nu hoopt Klaassen onder leiding van Allerdyce weer kans te maken op een basisplek.

Davy Klaassen wil dan ook zo snel mogelijk in contact komen met Allerdyce om te weten te komen of hij in januari kan rekenen op speeltijd of moet uitkijken naar een andere werkgever.

In The Guardian liet Allerdyce al weten duidelijkheid te willen van zijn spelers, 'Als iedere speler eerlijk genoeg is, vertelt hij mij in een persoonlijk gesprek of hij wil blijven of niet. Het kan ook zijn dat iemand wat langer wil wachten om te kijken hoe het gaat tot januari, dat zal ik accepteren.'

'Maar ik wil hier niemand hebben die hier niet wil zijn', benadrukt Allardyce. 'Wellicht zijn er spelers die willen vertrekken omdat het hier niet werkt, of omdat zij zich niet goed hebben kunnen aanpassen. Maar tot het moment dat iemand dit bij mij heeft aangegeven, krijgen al mijn spelers een eerlijke kans. Ik wil dat de spelers mij laten zien dat ik niet absoluut een nieuwe voetballer moet halen in januari en dat we in orde zijn voor dit seizoen. De moeilijkste periode om spelers te kopen, en ook de duurste periode, is immers januari.'

