Cocu eist beter PSV midweeks tegen FC Groningen

Waar PSV een riante voorsprong van 10 punten verdedigde tegen Ajax jl zondag, is die inmiddels geslonken tot 7 punten na de 3-0 zeperd in de Arena.

Cocu zag dat PSV totaal niet goed voor de dag kwam en dat het niet des PSV was. Woensdag mag PSV het uitduel tegen FC Groningen spelen om de pijn te verzachten en weer drie punten aan het toaal toe te voegen. PSV traint de gehele week besloten en Cocu eist dan ook een heel ander PSV tegen FC Groningen.

'We hebben tegen Ajax niet ons ware gezicht laten zien, dat moeten we ons beseffen,' liet Cocu weten op de persconferentie dinsdag. 'We hebben maandag de wedstrijd tegen Ajax terug gekeken en Ajax-uit afgesloten. Daarna zijn we direct met de voorbereiding op Groningen gestart om met de gedachten bij die wedstrijd te zijn. Morgen moeten we er weer staan.'

PSV lijkit een pittig duel te wachten, 'We hebben we het traditioneel niet makkelijk daar,' weet Cocu te melden. Van de laatste zeven confrontaties wist PSV er slechts twee te winnen in het noorden van het land. 'Het is een ploeg met technisch vaardige spelers. Wellicht spelen zij ook met iets minder druk, maar ik wil laten zien dat wij geleerd hebben van het duel met Ajax. We moeten meer laten zien dan in Amsterdam.'

In het duel tegen FC Groningen moet PSV het stellen zonder spits Jurgen Locadia, die 6 tot 8 weken is uitgeschakeld.

