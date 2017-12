Arjen Robben moet tot voorjaar wachten op Bayern Munchen

In de Duitse krant TZ liet Bayern Muchen voorzitter Karl-Heinz Rummenigge weten dat Arjen Robben nog even geduld moet hebben wat betreft zijn toekomstplannen.

De Nederlander onder contract bij de Dutise grootmacht wordt pas in het voorjaar geinformeerd over een eventueel nieuwe verbintenis. Daar waar het contract van Arjen Robben aan het eind van het seizoen ten einde loopt. 'Het zijn beiden spelers die erg veel verdienen. We weten wat we aan ze hebben en ze hebben veel voor ons betekend. Maar het is voor ons ook belangrijk hoe het met hen verder gaat,' laat Rummenigge weten. Ook het contract van Ribery loopt dan af, die net als Robben vaak in de lappenmand zit.

'We zullen niet op korte termijn een beslissing nemen over een langer verblijf bij de club. We gaan zeker een serieus gesprek met ze voeren, maar ik denk dat dit pas in het begin van het voorjaar zal gebeuren.'

Waar Arjen Robben binnenkort 34 jaar wordt, wordt zijn geduld weer aardig op de proef gesteld. Net als vorig jaar, maar de Nederlander zelf maakt zich niet druk. 'Ik heb nog met niemand gesproken, maar ik ben er relaxed over.'

