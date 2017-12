Heracles ziet Duarta wegvallen met gebroken kuitbeen

De 27-jarige Duarte heeft zijn laatste wedstrijd van het kalenderjaar 2017 gespeeld, in het verloren uitduel met AZ brak Duarte zijn kuitbeen.

Na een uur spelen moest Duarte zich afgelopen weekend laten vervangen, na onderzoek is gebleken dat de middenvelder zijn kuitbeen heeft gebroken. Maar niet alleen Duarte viel geblesseerd uit, ook Dario van den Buijs moest voortijdig het veld af.

'Het zit ons wat dat betreft even niet mee'', zei Stegeman. 'Twee ongelukkige momenten in een wedstrijd, Lerin krijgt een schop en Dario glijdt uit, leveren twee behoorlijke blessures op. Dat is voor ons en voor die jongens zelf heel vervelend.'

Donderdag staat het uitduel met Sparta op het programma voor Heracles Almelo.

