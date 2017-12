PSG in gesprek met Raiola voor toptransfer

Paris Saint-Germain zou naar verluidt weer geïnteresseerd zijn in keeper Gianluigi Donnarumma van AC Milan, zo meldt Sky Sport Italia. PSG-technisch directeur Antero Henrique zou nog steeds contact hebben met de Nederlandse zaakwaarnemer Mino Raiola over een mogelijke transfer.

Afgelopen zomer had de Franse topclub ook al interesse in Donnarumma, maar hij besloot uiteindelijk om bij te tekenen bij Milan. PSG wil Donnarumma nog steeds en het zou al gesproken hebben met Raiola, ook zaakwaarnemer van onder meer Paul Pogba en Zlatan Ibrahimovic. Er zou zelfs al gesproken zijn over of Donnarumma open staat voor een transfer op korte termijn: in de winterstop of na dit seizoen.



De achttienjarige Donnarumma besloot vooral bij Milan te blijven omdat de club flink investeerde en versterkingen haalde, maar vooralsnog pakt het slecht uit. Daarnaast haalde Milan zijn oudere broer Antonia naar de club. Hij fungeert als reservedoelman. Donnarumma zou nu echter niet meer tevreden zijn vanwege de prestaties. Milan staat slechts zevende in Italië en PSG hoopt hierop in te spelen door Donnarumma een enorme loonsverhoging te bieden en hem Champions League-voetbal in het vooruitzicht te stellen. De jonge doelman is als sinds 2015 eerste keeper.

