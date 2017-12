Keizer: Zwarte periode nu achter ons laten en vol gaan voor herstel

Ajax trainer Marcel Keizer is tevreden met de ontwikkeling van zijn elftal, waar hij de 3-0 zege op rivaal PSV ziet als beloning voor het harde werken.

In gesprek met Ajax TV laat Ajax trainer Marcel Keizer weten dat er nu trots overheerst, 'We zaten vanaf het begin echt heel goed in de wedstrijd. We hebben de wedstrijd gedomineerd. Ik heb genoten van het team.'

Hoe Ajax het seizoen begonnen is en door de tegenvaller van Nouri is door Ajax nu verwerkt en lijkt weer recht te worden getrokken. 'Dit jaar zijn we begonnen met een enorme tegenslag. Ik zie dat ons team opkrabbelt en veel beter gaat voetballen.' Dat Keizer veel kritiek heeft gekregen laat hij langs zich heengaan, 'Het hangt er ook vanaf hoeveel geduld sommige mensen hebben in de voetballerij.'

De keuze om Frenkie de Jong tegen PSV te laten starten was dan ook een juiste volgens Keizer, 'Ik wist na FC Twente (3-3, red.) al dat we het tegen PSV ook zo zouden doen. Ondanks het negatieve resultaat hebben we het tegen Twente op een andere manier weggegeven. Het is een luxepositie die we nu hebben. Ik wil dat er vanuit achteren mensen naar voren gaan, waardoor je meer variatie in het team krijgt. Dat kan vanaf de zijkant zijn, maar ook vanuit het midden.'

