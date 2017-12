Vitesse moet vrezen voor winters vertrek Rashica

Vitesse verliest in de komende transferperiode wellicht één van zijn beste spelers. Het Engelse Newcastle United is namelijk geïnteresseerd in Milot Rashica, zo meldt The Daily Mirror. Volgens de krant denkt de club dat 4,5 miljoen euro genoeg is om Rashica weg te plukken uit het Gelredome.

De 21-jarige international van Kosovo, die op beide flanken kan spelen, is een sterkhouder bij Vitesse. Dit seizoen scoorde hij in veertien competitieduels drie keer en hij valt veel op door goede acties. Voor zijn land Kosovo speelde Rashica inmiddels ook al elf interlands.



Mogelijk wordt Rashica nog bekostigd door geld van de huidige eigenaar Mike Ashley. Laatstgenoemde heeft de club te koop staan en hij heeft momenteel een bod van ca. 285 miljoen euro in beraad van Amanda Staveley, de topvrouw van PCP Partners. Twee andere potentiële kopers bereiden echter een bod voor, maar de transferperiode opent bijna. Als de verkoop voor de transferperiode niet is afgerond, zal Ashley toch nog moeten investeren in zijn club.



Voor Ashley zou het, het mooiste zijn als de deal met twee weken is afgerond. De Premier League heeft namelijk ook nog dertig dagen nodig om een overname te ratificeren. Als er pas in het nieuwe jaar duidelijkheid is, kan een overname pas definitief worden als de transfermarkt alweer dicht is. Newcastle staat momenteel zestiende in de Premier League met twee punten boven de rode streep.

