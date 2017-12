De Graafschap heeft jonge Zweed op proef: 'Goede berichten ontvangen'

De Graafschap heeft deze week een speler op proef. De jonge Rodin Deprem uit Zweden is deze week een aantal dagen op proef bij de huidige nummer vier uit de Jupiler League, zo meldt De Graafschap op zijn website.

Deprem is een negentienjarige aanvaller die momenteel bij de Zweedse club Örebro SK speelt. De in 1998 geboren Deprem speelt bij Örebro vooral in de Onder 19-ploeg, maar kwam ook al uit voor de Onder 21-ploeg.





'We hebben goede berichten over hem ontvangen. We gaan dat eens rustig bekijken', aldus Peter Hofdstede, manager voetbalzaken van De Graafschap op de website van de club uit Doetinchem.

