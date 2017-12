PSV weet met 18-jarig talent Romero aan de haal te gaan

PSV lijkt het toptalent Maximiliano Romero (18) bijna binnen te hebben. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de koploper van de Eredivisie een mondeling akkoord heeft over de transfer van de Argentijnse aanvaller. Romero komt nu nog uit voor Vélez Sarsfield uit Argentinië.

Een paar belangrijke details moeten nog wel afgerond worden, maar het ziet er dus goed uit voor PSV. Toch moeten de Eindhovenaren voorzichtig zijn, want het Duitse VfB Stuttgart dacht Romero vorige week binnen te hebben, maar uiteindelijk ging de transfer niet door. De clubleiding van Stuttgart feliciteerde op zijn beurt PSV met de aankomende aanwinst. Stuttgart liet daarnaast weten dat PSV meer geld overhad voor Romero.



Naar verluidt kost Romero PSV zo’n tien miljoen euro, waarbij ook zogenoemde ‘variabele en vaste componenten’ gelden. Het moet echter gek lopen wil de transfer nog afketsen, daar er al afspraken zijn tussen PSV en Vélez Sarsfield en het management van de Argentijn. Romero beloofde dat hij deze week naar Eindhoven zou afreizen voor een medische keuring en dan moet er ook nog een akkoord worden bereikt over enkele punten. Of Romero dan in de winterstop of na dit seizoen naar PSV komt, is nog niet helemaal duidelijk. Als alles goed verloopt, dan zal Romero een contract tot 2023 signeren.



PSV houdt zelf nog een slag om de arm en wil pas wat melden als alles rond is. Volgens diverse Argentijnse media is de transfer al rond. PSV reageerde daar al wel op met de woorden dat dit te voorbarig is.

