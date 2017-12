Johan Derksen: Van Gaal is een arrogante kwakzalver

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor Louis van Gaal. De oud-trainer van onder meer Ajax, AZ, Bayern München, Manchester United en het Nederlands elftal krijgt er van langs van de analist in het programma Voetbal Inside.

‘Van Gaal is een vlegel. Het is verschrikkelijk. Hij praat alsof hij het voetbal heeft uitgevonden. Dit terwijl hij voetbalinhoudelijk best verstandige dingen zegt, maar ook wel onverstandige dingen. Het is een arrogante kwakzalver. Ik zat me kapot te ergeren’, vertelde Derksen, die daarmee doelde op het programma De Tafel van Kees op FOX Sports van afgelopen zondag.





‘Hij doet alsof alle mensen gek zijn en doet alsof zijn houding en arrogantie goed is. Het komt erop neer dat hij zichzelf niet alleen goed vindt, maar ook de beste die ooit bestaan heeft. Op wat hij inhoudelijk zegt heb ik geen kritiek op, maar ik vind het een vervelende man hoe hij zich presenteert’, aldus een duidelijke Derksen.

