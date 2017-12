PSV-spelers krijgen kritiek: Hele matige voetballers

René van der Gijp is niet te spreken over diverse voetballers in de selectie van PSV. De analist van Voetbal Inside vindt dat enkele basisspeler niet goed genoeg zijn voor een topclub. Dit zei hij maandagavond in het programma op RTL7.

‘Die Schwaab en Isimat-Mirin bijvoorbeeld, dat zijn hele matige voetballers. En die jongen (Jorrit Hendrix, red.) op het middenveld die elke keer die overtredingen maakt, dat is een huis-tuin-en-keukenvoetballer’, vertelde Van der Gijp.



Hij had ook weinig lovende woorden over voor Derrick Luckassen. ‘Die jongen die overkwam van AZ, die kan je niet op het middenveld zetten. Dat voegt niks toe. Achterin kun je hem nog een keer zetten, maar niet het op middenveld. Waar moet je het dan van hebben ?’, aldus Van der Gijp over de koploper van de Eredivisie.

