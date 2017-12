PSV maakte zondag geen goede beurt in de topper met Ajax en verloor met 3-0. Kees Kist, rapporteur bij De Telegraaf en een icoon van AZ, was niet te spreken over het optreden van de PSV-aanvaller Hirving Lozano.

Vervolg: Kist niet tevreden: Lozano was echt twee keer niks

‘Lozano was echt twee keer niks. Ik heb in de voorgaande wedstrijden ook gezien dat het een hele aardige voetballer is, maar dat kwam er tegen Ajax totaal niet uit’, zei Kist tegen het dagblad. Lozano kreeg echter bijna geen bruikbare bal omdat na het vroege inbrengen van Luuk de Jong voor de geblesseerde Jürgen Locadia vooral de lange bal werd gespeeld.



Daar ligt de kracht van Lozano niet. Kist was echter nog niet klaar met zijn relaas. ‘Zijn instelling vond ik ook beneden peil, terwijl dit wel de duels zijn waarin je het moet laten zien’, aldus Kist over de topscorer van de Eredivisie.



Kist niet tevreden: Lozano was echt twee keer niks

Een korte samenvatting: PSV maakte zondag geen goede beurt in de topper met Ajax en verloor met 3-0. Kees Kist, rapporteur bij De Telegraaf en een icoon van AZ, was niet te spreken over het optreden van de PSV-aanvaller Hirving Lozano..