Het lijkt erop dat SC Heerenveen zich in de winterstop gaat melden op de transfermarkt, zo bevestigt technisch manager Gerry Hamstra.

Vervolg: SC Heerenveen gaat zich roeren op winterse transfermarkt

'We hebben wel wensen, maar het hangt er ook vanaf wat er beschikbaar komt. In de winter is dat vaak anders dan in de zomer. Om een voorbeeld te noemen: vorig jaar wilden wij in de winter een speler, maar zijn club vroeg miljoenen. In de zomer vertrok hij vervolgens voor zeven ton. Met zulke zaken moet je rekening houden.'

SC Heerenveen wat het seizoen wel goed begon, is inmiddels afgezakt naar de negende plek in de Eredivisie. Er zal in de winterstop onder meer gekeken worden naar een opvolger van Odegaard, die na dit seizoen terug naar Madrid zal vertrekken.

Zo laat Hiemstra weten in gesprek met VI, 'Het zou interessant kunnen zijn om daar in januari al iets te doen, Maar het hangt er dus echt vanaf wat er beschikbaar is.'

SC Heerenveen gaat zich roeren op winterse transfermarkt

Een korte samenvatting: Het lijkt erop dat SC Heerenveen zich in de winterstop gaat melden op de transfermarkt, zo bevestigt technisch manager Gerry Hamstra..