Veltman: 'Spelers PSV waren wel erg snel aangebrand'

Waar Ajax aanvoerder Joël Veltman in de topper op het scherpst van de snede speelde, kwam hem op veel kritiek te staan. Terwijl de captain zelf vond dat de overwinning meer dan terecht was.

De opluchting is van het gezicht van Veltman te lezen wanneer hij in gesprek gaat met de NOS, 'Allebei. We zijn opgelucht dat PSV niet verder uitloopt, dat wij zelfs inlopen. En je bent blij omdat je de koploper met 3-0 verslaat. Dit hadden we zeker nodig, met deze achterstand hadden we iets goed te maken,' doelend op de inhaalslag om rivaal en koploper PSV bij te blijven.

PSV kwam niet naar Amsterdam om te winnen, maar vooral om niet te verliezen liet Veltman weten: 'Je zag dat zij het bij 0-0 wel goed vonden. Ze hadden de bal niet, maar dat maakte ze niet veel uit. Het was aan ons om de goal te maken, we moesten ze lokken, het was wachten op een goal. Toen moest PSV komen en kregen wij ruimtes. Je zag op een gegeven moment dat onze aanvallende middenvelders zeeën van ruimte kregen rond hun zestien. Dat moet je hebben, dat vinden wij heerlijk.'

Dat Ajax afgelopen week fel had getraind kwam goed terug op het veld zondag, 'Het is achteraf praten, maar die trainingen hebben wel geleid tot deze strijd.' Veltman lag vaak overhoop met PSV-er Lozano, die het aflegde tegen de Ajacied. 'Maar dat moest ook wel. Kijk, ik ga ze niet allemaal veroordelen, maar Zuid-Amerikanen zijn snel op hun teentjes getrapt. Als je er een beetje kort op zit, kan je ze uit hun spel halen. Dat heb ik in de eerste helft wel gedaan.'

