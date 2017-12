Van Hanegem: PSV was totaal stuurloos in topper tegen Ajax

Waar PSV zondag totaal niet thuisgaf in de topper tegen Ajax, heeft het de concurrentie weer in het zadel geholpen na de 3-0 nederlaag. In zijn wekelijkse column haalt Van Hanegem uit naar PSV.

'Dan sta je tien punten voor, ga je op bezoek bij een ploeg waar de spelers niet bepaald lekker in hun vel zitten en dan speel je zo hemeltergend slecht. Wat was nou in vredesnaam het idee van PSV gisteren in de Arena? Ajax was de eerste helft ook niet indrukwekkend, maar die ploeg kreeg van PSV dus gewoon alle gelegenheid om lekker in de wedstrijd te komen.'

Maar niet alleen PSV kon rekenen op hevige kritiek, zo kreeg ook Ajax aanvoerder Joel Veltman er gruwelijk van langs. 'Hij sloeg daarbij wel volkomen door, vind ik. Zeker de manier waarop hij Hirving Lozano een rode kaart probeerde aan te smeren, daar krijgt hij bij mij de handen niet mee op elkaar. Maar los daarvan, PSV zal zich vandaag op de Herdgang toch wel afvragen hoe het mogelijk is dat dit is gebeurd? De concurrentie krijgt weer een beetje het idee dat er nog wat te winnen is dit seizoen.'

Dat PSV de concurrentie nu weer nieuwe hoop heeft gegeven, komt vooral dankzijn de Eindhovenaren zelf. 'De spelers hebben zelf blijkbaar wel gedacht dat ze heel goed waren. Dat ze lekker achterover konden leunen en dan na rust wel zouden toeslaan in Amsterdam. Het was op alle fronten armoedig. Ze hadden werkelijk geen flauw idee hoe ze de inschuivende Frenkie de Jong moesten bestrijden. Dat is ook wel grappig, want die tactiek hanteerde Ajax ruim twintig jaar geleden al. De fanatieke roep om verandering, hoor ik ook. Maar Ajax deed het dus met een stokoude speelwijze.'

