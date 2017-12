Loting Europa League: Napoli treft RB Leipzigg

Maandag 11 december is er ook geloot voor de knock out fase voor het Europa League toernooi.

Waar de mooiste wedstrijden eruit springen in de vorm van het Italiaanse Napoli tegen het Duitse RB Leipzigg, waar Memphis Depay met zijn Olympique Lyon het Spaanse Villarreal loot. Bas Dost mag met zijn Sporting afreizen naar FK Astana en heeft een lange reis voor de boeg.

The official result of the Round of 32 #UELdraw!



Most exciting tie? 🤔 pic.twitter.com/166NCzW7wq