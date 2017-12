KNVB start onderzoek naar Jan Wouters na diens uitlatingen

Waar zondagmiddag het duel tussen FC Utrecht en Feyenoord werd afgelast, ging dat gepaard met de nodige storm aan kritiek. Zo ook van Jan Wouters, die nu een onderzoek van de KNVB aan zijn broek heeft hangen.

Waar arbiter Bjorn Kuipers pas laat een streep door het duel zette, wist Wouters het al eerder dat het duel niet had mogen plaatsvinden. Alleen Wouters heeft dit op een niet normale manier gecommuniceerd richting Kuipers, die dit in het rapport heeft meegenomen.

Kuipers gaf in gesprek met het AD weet dat wanneer het duel doorgang had gevonden, Wouters was verwezen naar de tribune.

