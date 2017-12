KNVB kondigt gesprek aan met Supporterscollectief

Door de barre weersomstandigheden heeft de KNVB zondagavond aangekondigd met het Supporterscollectief in gesprek te gaan.

Zo valt te lezen in een statement, waar de KNVB in gesprek gaat met Supporterscollectief, de overkoepelende organisatie van de supportersverenigingen van de Nederlandse Eredivisieclubs. Vele supporters konden niet tijdig bij het stadion geraken of sommige waren er wel, waar het duel alsnog afgelast werd.

Om 12.30 vond het duel tussen Roda JC en FC Groningen wel gewoon plaats, maar de middagduels van 14.30 konden beide geen doorgang vinden door de vele sneeuwval. Zo werd het duel tussen Sparta en Vitesse en FC Utrecht en Feyenoord alsnog afgelast.

Waar op dat moment al vele supporters in de stadions aanwezig waren, maar ook bij de topper tussen Ajax en PSV waren er nog vele supporters niet aanwezig omdat zij vaststonden in het verkeer.

De KNVB heeft beloofd maandag in gesprek te gaan met de boze supporters, zo valt te lezen in de verklaring. 'De KNVB is, net als alle voetballiefhebbers, teleurgesteld over het feit dat er afgelast moest worden. Het is vooral erg vervelend voor de vele supporters voor wie de situatie rondom hun wedstrijd vandaag lange tijd onduidelijk was. Er is vandaag al contact geweest met het Supporterscollectief en de betrokken clubs om de ontstane situatie van vandaag te bespreken. Ook clubs die vandaag niet in actie kwamen en lokale overheden worden hierbij betrokken, om samen te proberen om dergelijke onduidelijke situaties in de toekomst te kunnen voorkomen. Er wordt getracht op korte termijn een groep van afgevaardigden bij elkaar te krijgen om deze kwestie te bespreken.'

Al laat de KNVB wel weten dat het niet anders had kunnen handelen dan dat het vandaag deed. 'Op dit moment is het zo dat de KNVB samen met de thuisspelende club verantwoordelijk is voor de situatie op het veld en in het stadion. De lokale overheid gaat over de situatie buiten het stadion. Uiteraard staan de KNVB, clubs en de lokale overheid in nauw contact met elkaar als de situatie, zoals in dit geval, hier om vraagt. Door de thuisclubs is er hard gewerkt om de wedstrijden toch nog door te laten gaan, maar bij twee Eredivisie-wedstrijden bleek dit uiteindelijk niet mogelijk. Vanwege het feit dat we altijd proberen om de competitie zo gelijkmatig mogelijk te laten verlopen, dat er in het competitieschema weinig inhaalmogelijkheden zijn én dat er al veel supporters in het stadion waren wordt er uiterst zorgvuldig omgegaan met afgelastingen. In het geval van Sparta – Vitesse en FC Utrecht – Feyenoord bleek er uiteindelijk geen andere mogelijkheid dan een afgelasting.'

Wanneer de data voor de twee afgelaste duels wordt toegekend is nog niet bekend, het duel tussen FC Utrecht en Feyenoord zal wel pas in januari worden ingehaald.

