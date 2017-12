Ajax-trainer Marcel Keizer was vol lof over zijn spelers na de wedstrijd tegen PSV. Ajax won zondag met liefst 3-0 van PSV en Keizer vond het optreden van zijn spelers goed.

Vervolg: Euforische Keizer: 'Blij voor de jongens en competitie'

‘Ik ben blij voor de jongens en blij voor de competitie. Hoewel PSV alles nog in eigen hand heeft, moeten wij dit gewoon doorzetten. Tegen een PSV dat altijd goed georganiseerd staat, hebben we het gewoon heel goed gedaan’, zei Keizer op de website van Ajax. ‘We hebben met veel lef en passie gespeeld, en op het randje. In balbezit was het eveneens goed, vooral ook omdat we geduld konden opbrengen.’



De verdediging van Ajax presteerde ook zeer goed volgens Keizer. ‘We hebben PSV verdedigend heel goed vastgezet. De jongens hebben gedaan wat ze konden. Dat een paar spelers tegen kramp aanzat, zegt genoeg’, aldus Keizer, die nu nog zeven punten achterstaat op PSV met zijn ploeg. AZ staat tweede met vijf punten minder dan PSV.

