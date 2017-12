Ajax-trainer Marcel Keizer kende ondanks de winterse weersomstandigheden een goede dag met zijn ploeg. Thuis won Ajax met 3-0 van PSV waardoor het de achterstand op de koploper verkleinde naar zeven punten. Keizer was echter van mening dat er niet gevoetbald had moeten worden.

‘Ik denk dat we vandaag niet hadden moeten spelen’, zei Keizer op de officiële website van Ajax. ‘De veiligheid van de fans hoort voorop te staan. Volgens mij had er beslist moeten worden dat niemand vandaag zou spelen.’ De wedstrijden Sparta Rotterdam – Vitesse en FC Utrecht – Feyenoord werden wel afgelast vanwege het winterse weer.





‘Iedereen wist wat er aan zat te komen. Ik hoop dat iedereen veilig thuis komt en bij jullie ook alles goed gaat’, aldus Keizer, die met zijn laatste zin doelde op de aanwezige journalisten in de perszaal.

Keizer: Het duel had gewoon niet mogen plaatsvinden

