Het Engelse Manchester City van Guardiola heeft een voorsprong genomen op de landstitel na de 2-1 zege op rivaal en stadsgenoot Man. United.

Vervolg: Guardiola en Man. City winnen van rivaal en komen op 11 punten voorsprong

De Belg Lukaku speelde een grote rol in de derby tussen de twee Engelse grootmachten. Guardiola gaf op papier een aparte opstelling weer, om zo collegatrainer Mourinho uit de tent te lokken.

Dit kwam de eerste helft uit op een balbezit percentage van 75% voor The Citizens en een aantal kansen voor het doel van De Gea. Het duurde echter tot de 43e minuut voordat City op voorsprong kwam, een corner werd via het hoofd van Lukaku in de voeten van David Silva terecht kwam, die acrobatisch wist te scoren.

Maar City kon niet lang van die voorsprong genieten, want aan de andere kant was het defensief gestuntel van Nicolás Otamendi als Fabian Delph goed voor de 1-1, die Rashford mocht maken.

Maar het gelijkspel kon niet worden vastgehouden, waardoor Man. United sinds september vorig seizoen weer eens een verlies kende in eigen huis. In de 54e minuut was het Silva die een vrije trap door Lukaku in de voeten van Chris Smalling kopte, die uithaalde en de 1-2 op het bord zette.

Waar Mourinho nog alles uit de hoge hoed toverde, mocht dat allemaal niet meer baten. Het invallen van Ibrahimovic niet en de inzet van Lukaku en Mata werden gekeerd. Door de overwinning van Man. City was het alweer de 14e zege op rij, waarmee het het record van Arsenal overnam uit het seizoen 2001/2002.

Manchester City gaat nu met 11 punten los van achtervolger Man. United aan de leiding in de Premier League.

