Ajax-verdediger Matthijs de Ligt vond dat zijn trainer Marcel Keizer een goede zet heeft gedaan door Frenkie de Jong in de verdediging te zetten in plaats van op het middenveld. De Jong maakte een zeer goede indruk in het duel met PSV, dat door Ajax met 3-0 werd gewonnen.

Vervolg: Ajacied De Ligt: Als je dat doet, speel je ze van de mat

‘Het was wel grappig, ja. We hadden weleens momenten dat als een voorzet kwam en De Jong nog bij Luuk de Jong stond, hij zei: Matthijs kom snel. Maar we zijn een mooi koppel achterin. Hij heeft het vooral opbouwend goed gedaan’, zei De Ligt tegen Voetbal International.





De Jong speelt liever op het middenvelder, maar De Ligt vond de samenwerking met De Jong achterin goed. ‘Hij is snel en heeft een goede basis. Iedereen zegt dat het zelfmoord is, maar je staat overal één-op-één en dan moet je duels winnen. Als je dat doet, speel je ze van de mat.'





De Ligt vond het apart hoe PSV speelde. De koploper liet het spel maken vooral bij Ajax liggen. ‘Ik mag niet oordelen, maar ik had wel verwacht dat ze aanvallender zouden spelen. Ik had niet verwacht dat ze zó ver achterin zouden staan’, aldus De Ligt. Ajax heeft nu nog zeven punten minder dan PSV.

Ajacied De Ligt: Als je dat doet, speel je ze van de mat

Een korte samenvatting: Ajax-verdediger Matthijs de Ligt vond dat zijn trainer Marcel Keizer een goede zet heeft gedaan door Frenkie de Jong in de verdediging te zetten in plaats van op het middenveld. De Jong maakte een zeer goede indruk in het duel met PSV, dat door Ajax met 3-0 werd gewonnen..