Cocu: Blessure Locadia was streep door de rekening

PSV kreeg zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena een 3-0 nederlaag van Ajax te verwerken, waar Cocu na afloop weinig op had aan te merken.

Cocu had weinig aan te merken aan het verlies tegen Ajax, 'Wij hebben niet ons spel kunnen spelen en niet het niveau gehaald om een topper te kunnen winnen. Dat is heel hard, maar je moet erkennen dat Ajax verdiend heeft gewonnen,' aldus de oefenmeester van PSV in gesprek met FOX.

Dat Jurgen Locadia al uitviel in de negende minuut, betekende een flinke streep door de rekening voor het strijdplan van Cocu. 'Dat was een domper, want met zijn diepgang en snelheid moest hij samen met Hirving Lozano voor gevaar zorgen. Met Luuk de Jong heb je een ander type voorin staan. Maar dat is geen excuus. Verdedigend hadden we het in de eerste helft goed voor elkaar, maar je zal aan de bal ook initiatief moeten nemen. En dat hebben we niet gedaan.'

Door de 3-0 nederlaag is de voorsprong van 10 punten alweer verkleint naar 7 punten, maar blijft PSV de concurrentie nog voor. 'edereen zei dat de titelstrijd al beslist was, maar wij hebben steeds gezegd dat dit niet het geval was, met nog zoveel wedstrijden te gaan', vervolgde Cocu. 'Dat toont deze wedstrijd maar weer aan. Nu moeten we woensdag reageren tegen FC Groningen. We vertrekken dinsdag al naar Groningen en dan kunnen we in alle rust naar dat duel toeleven.'

Hoe lang Locadia afwezig zal zijn is nog maar de vraag, dat wordt maandag onderzocht. Maar de vrees lijkt dat de aanvaller pas na de winterstop weer speelklaar zal zijn.

