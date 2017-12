Van Ginkel spreekt van verdiende zege voor Ajax

Marco van Ginkel, de aanvoerder van PSV, verloor zondag met de nummer één van de Eredivisie met 3-0 bij Ajax. Ajax heeft door de zege zeven punten minder dan PSV. Van Ginkel vond na afloop dat PSV te weinig bracht in Amsterdam.

‘In de eerste helft hadden we de bal niet veel, dat was de verdienste van Ajax. Via de counter wilden we gevaarlijk worden, maar dat lukte niet goed. We geven weinig weg, maar je hebt de bal niet, dus dat was niet goed’, vertelde Van Ginkel tegen FOX Sports. De tweede helft vond hij beter, maar Ajax scoorde toen wel drie keer.





‘De tweede helft was beter en probeerden we meer van achteruit op te bouwen. Aan de bal moesten we meer laten zien. Dat lukte niet echt. We werden gelijk vastgezet. We verloren met de lange ballen veel duels, waardoor Ajax de tweede ballen konden oppakken. Het was niet genoeg voor een club als PSV. Bij de goals waren we niet scherp en uiteindelijk krijg je er drie tegen. Ajax heeft verdiend gewonnen. Dit is wel een tik en zuur, maar we moeten door’, aldus Van Ginkel.

