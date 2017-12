Zondagmiddag was het weer zover; de één na grootste Nederlandse derby, Ajax tegenover PSV in de Johan Cruijff ArenA. Een derby waar veel goals en agressie altijd voorop staan. Het beloofde dus een spannende en amuserende middag te worden.

Vervolg: Ajax overtuigt in tweede helft en verslaat PSV

En dat hebben we geweten ook, in de eerste helft stond de wedstrijd bol van de kansen maar ook van agressie. Het gejoel en gejuich van de PSV-fans was niet te horen aangezien het slechte weer hun komst geruime tijd had belemmerd. Bij Ajax werd er vooral geduwd en gesmeten met Jorrit Hendrix en Hirving Lozano, laatstgenoemde had enorm veel moeite met de ruzies en kon zich moeilijk inhouden. Dat resulteerde al snel in bergen met kaarten. Voor de rust had PSV er al drie en Ajax één. Ajax speelde ook agressief in de verdediging wat het PSV geheel onmogelijk maakte om er doorheen te komen, zo moest ook Jürgen Locadia het veld ruimen met een vermoedelijke hamstringblessure, Luuk de Jong moest erin en kwam in het shirt van Ajax zijn broer Siem tegen.

Toch was het even schrikken voor Ajax, PSV speelde beduidend beter en had veel kansen terwijl Ajax elke keer op het middenveld niet langs PSV kwam. PSV wist echter hun kansen niet goed te benutten tot grote ergernis van coach Phillip Cocu. Dan moest het maar in de tweede helft gebeuren.

Maar toen ging het echter geheel de andere kant op, Ajax werd sterker en kreeg betere kansen. Vooral Hakim Ziyech en David Neres zagen het licht en leken heel even op Andrès Iniesta en Xavi. Het was werkelijk smullen als Ajacied en als PSV’er was het eventjes afzien. Het viel dan ook in de lijn der verwachtingen dat Ajax ging scoren en dat gebeurde na een uur spelen; Neres kreeg de bal terug en net buiten de zestien neemt hij de bal direct en in een rollertje komt keeper Jeroen Zoet er niet meer aan als de bal ook nog eens licht getoucheerd wordt. Ajax zat dus op rozen en zocht direct naar de 2-0. Die leek al vrij snel te vallen maar de verdediging van PSV stond redelijk goed. Toch was daar opeens Lasse Schöne die twee man wist te passeren en nog even wegdraaide en vervolgens snoeihard in de hoek langs Zoet schoot, 2-0 Ajax.

Daarna was het gedaan met de strijdlust van PSV en werd het meer verdedigen tegen een 3-0 voor Ajax maar Marcel Keizer had zijn club al geïnstrueerd om er nu dan ook volledig overheen te gaan en dat hebben ze geweten ook in Eindhoven. Na mooi voorbereidend werk van wederom Neres kon hij de bal mooi meegeven aan oer-Ajacied Donny van de Beek die via de binnenkant van de paal tekende voor het slotakkoord; 3-0.

Daarmee komt PSV nog maar op vijf punten los op nummer twee AZ en staat Ajax op zeven punten achterstand. Het is in ieder geval een flinke klap in het gezicht van PSV die toch op iets heel anders hadden gehoopt in Amsterdam.

Ajax overtuigt in tweede helft en verslaat PSV

Een korte samenvatting: Zondagmiddag was het weer zover; de één na grootste Nederlandse derby, Ajax tegenover PSV in de Johan Cruijff ArenA. Een derby waar veel goals en agressie altijd voorop staan. Het beloofde dus een spannende en amuserende middag te worden..