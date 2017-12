FC Utrecht tegen Feyenoord gaat definitief door. Door de winterse omstandigheden was er even twijfel of het duel tussen beide ploegen door zou kunnen gaan, maar scheidsrechter Björn Kuipers heeft duidelijkheid gegeven vlak voor de aftrap, die om 14:30 uur is.

“We gaan beginnen. Alleen de lijnen moeten even goed worden schoongemaakt. Ik heb er alle vertrouwen in. Wat mij betreft is het nu definitief. Het blijft op deze manier doorsneeuwen en de mannen kunnen het goed aan om de lijnen schoon te houden. Er is geen gevaar, de bal rolt nog steeds. We gaan gewoon starten om half drie”, aldus Kuipers in gesprek met FOX Sports.





De wedstrijd wordt gespeeld in stadion De Galgenwaard te Utrecht.



UPDATE 14:38:





Aftrap Utrecht - Feyenoord naar 15.15. #utrfey — arno vermeulen (@arnovermeulen) 10 december 2017

UPDATE: Het streven is de aftrap van de @eredivisie wedstrijd #fcutrecht - @Feyenoord om 15.15 uur te laten plaatsvinden. #utrfey — FC Utrecht (@fcutrecht) 10 december 2017

UPDATE 15:12

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Feyenoord is toch afgelast.

OFFICIEEL: FC Utrecht tegen Feyenoord afgelast

