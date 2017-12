Welke trainers zijn er internationaal nog over na Bosz?

Na het ontslag van Peter Bosz bij Borussia Dortmund op de vroege zondagochtend, is het Nederlandse tijdperk van hoogstaande coaches in ieder geval tijdelijk ten einde gebracht. Hoe nu verder?

Bosz, die goed begon bij Die Borussen, wist het niveau van de club niet vast te houden en moet dus na drie maanden alweer het veld ruimen. Eerder werd Ronald Koeman er al uitgegooid bij Everton en Frank de Boer bij Crystal Palace na wederom een uiterst teleurstellende reeks in de Premier League.

Dus, welke Nederlandse trainers hebben we nu nog over in de top? Alleen in België loopt er nog één rond en voor de rest is het allemaal middenmoot. Albert Stuivenberg is de naam, bij het Belgische KRC Genk. Die club staat echter negende in de Belgische competitie en dus mag Stuivenberg ook niet spreken van een uiterst succesvolle carrière tot nu toe in het buurland. Verder hebben we dan nog de sterke oud-verdediger Jaap Stam bij het Engelse Reading rondlopen. Vorig seizoen werd promotie door zijn neus heen geboord en moet hij dit nu dus weer proberen te halen. Echter staat hij er ook slecht voor; een zestiende plaats. Weer terug bij af dus, op de plek voordat Stam werd binnengehaald.

En wellicht een oud gediende dan in de naam van Henk ten Cate. Maar ook híj weet niet meer te domineren in de Emiraten met zijn Al-Jazira FC. Wel mag hij het opnemen tegen de grote club Real Madrid om de wereldbeker in de halve finale.

Er is dus veel werk aan de winkel voor Nederlandse trainers, aangezien het voor allemaal bergafwaarts lijkt te gaan.

