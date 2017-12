Van Bronckhorst praat over toekomst en Feyenoord

Waar Van Bronckhorst vorig seizoen nog het landskampioenschap met Feyenoord wist binnen te halen, is de eerste seizoenshelft een fikse tegenvaller voor de oefenmeester.

Feyenoord werd kansloos uitgeschakeld in de Champions League en wist alleen de laatste speelronde op de valreep te winnen, waar het ook in de Eredivisie inmiddels 14 punten achterop is geraakt bij koploper PSV. In gesprek met NOS laat Gio weten: 'Vorig jaar was alles perfect. Het jaar daarna moet je dat dan nog een keer doen, terwijl je ook in de Champions League speelt, nieuwe spelers moet inpassen en te maken krijgt met blessures.'

Terugval normaal

Dat Feyenoord dit seizoen terughoudend presteert en een enorme terugval heeft, vindt Gio dan ook niet meer dan normaal. 'Een aantal belangrijke spelers is weg en Dirk Kuijt, red. is gestopt. We hebben goed ingekocht, maar het zijn vooral veel talenten. Jongens die nog veel beter kunnen. Dus de situatie is anders dan vorig jaar. Al is de selectie goed genoeg, maar je moet het wel elke week op het veld laten zien.'

Toekomstperspectief

Eerder werd Gio al gekoppeld aan het Engelse Arsenal, waar de oefenmeester zelf zijn toekomstbeeld hoopt te schetsen. 'Elke trainer heeft dromen en ambities, ik dus ook. Ik heb lang in het buitenland mogen spelen. Het zou mooi zijn als me dat als trainer ook lukt, maar voorlopig zit ik hier goed.'

