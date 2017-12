Waar donderdagavond de Portugees Cristiano Ronaldo alweer zijn vijfde Gouden Bal in ontvangst nam, liet de Portugees weinig te wensen over.

Vervolg: Valverde: Ronaldo de beste? Kijk is naar Lionel Messi

'Ik zie momenteel geen betere speler dan ikzelf' liet de Portugees bescheiden weten. Ook Real Madrid trainer Zinedine Zidane schaart zich achter Ronaldo en liet een dag later weten dat Ronaldo de beste is deze voetbalgeneratie. 'Wat hij allemaal doet voor het voetbal, hij is fenomenaal.'

FC Barcelona trainer Valverde is het echter niet eens met deze uitspraak, 'Alleen al kijkend naar Lionel Messi,' liet de oefenmeester weten in aanloop naar het duel met Villarreal van zondag. Valverde onderdrukt de uitspraak van Ronaldo, 'Ieder zijn mening.'

Valverde: Ronaldo de beste? Kijk is naar Lionel Messi

Een korte samenvatting: Waar donderdagavond de Portugees Cristiano Ronaldo alweer zijn vijfde Gouden Bal in ontvangst nam, liet de Portugees weinig te wensen over..