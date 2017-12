FC Twente liep zaterdagavond opnieuw in het mes en verloor met 2-3 van ADO Den Haag, daar waar Verbeek nog steeds wacht op zijn eerste zege met FC Twente.

Vervolg: Verbeek hoopt dat nog voor de winterstop punten worden gepakt met FC Twente

FC Twente dacht een punt over te houden aan het treffen met ADO Den Haag, maar laat in het duel was daar Nasser El Khayati die de zege stal met ADO. Iets waar Verbeek gruwelijk van baalde, 'Volgens mij kan ik er niks aan doen,' aldus Verbeek na afloop voor de camera van FOX Sports.

'Ik vond dat wij best aardig speelden in de eerste helft, maar we geven toch twee goals weg. Het is knap van mijn ploeg dat ze het weer oppakken. Dan hoop je in de tweede helft door te drukken, maar het was erg rommelig aan allebei de kanten. Dan denk je: het is 2-2 en meer zit er niet in.'

Waar Verbeek een punt dacht over te houden, ging het in de slotfase toch weer mis. 'anavond slecht slapen en morgen weer opstaan', was Verbeek nuchter. 'Het voordeel is dat je niet lang kunt napraten, want met NAC Breda staat de volgende klus alweer voor de deur. De laatste drie wedstrijden voor de winterstop moeten we haast winnen om een redelijke uitgangspositie te hebben voor de tweede seizoenshelft.'

Waar Verbeek kort voor tijd zijn sterspeler Assaidi wisselde, kwam hem dan op commentaar te staan. Maar Verbeek legt uit, 'Na 82 minuten is het heel normaal dat je jongens die alles hebben gegeven naar de kant haalt. Ik dacht dat we met de snelheid van Luciano Slagveer eventueel nog kansen konden creëren. Daar komt bij dat Assaidi nog niet zo lang speelt. Ik denk nog niet dat hij in staat is om twee weken achter elkaar drie wedstrijden te spelen.'

Ook aanvoerder Holla liet aangeslagen na afloop weten: 'Ik weet niet wat ik moet zeggen. We hebben de punten gewoon hard nodig. De tweede helft was van ons niet goed, maar elk puntje is er één.' Waar de tobbende defensie een zorgenkindje is voor de Tukkers, 'We moeten die bal gewoon wegschieten. Maar in deze fase gebeuren deze dingen. Gewoon zuur dat je verliest. Vandaar ook die frustraties.'

Verbeek hoopt dat nog voor de winterstop punten worden gepakt met FC Twente

Een korte samenvatting: FC Twente liep zaterdagavond opnieuw in het mes en verloor met 2-3 van ADO Den Haag, daar waar Verbeek nog steeds wacht op zijn eerste zege met FC Twente..