Sporting Portugal heeft zaterdagavond de lastige wedstrijd tegen Boavista weten te winnen met 3-1, opnieuw was Oranje International en spits Bas Dost belangrijk voor de koploper van Portugal.

Vervolg: Sporting opnieuw koploper na dubbele treffer Bas Dost

Waar Sporting een hoog tempo aanhield, kon Boavista dat niet bijbenen. Toch wist de ploeg het bijna 45 minuten lang vol te houden, maar kwam het toch net voor rust via een kopgoal van Coentrão op achterstand.

In de tweede helft duurde het 8 minuten voordat Bas Dost het op zijn heupen kreeg, in de 63e minuut was hij er als de kippen bij om de rebound binnen te werken en de 0-2 op het bord te zetten. Koud na zijn eerste goal had hij slechts 240 seconden nodig om de tweede van de avond op zijn naam te zetten.

De twee goals zorgen ervoor dat Bas Dost nu op 37 treffers staat dit kalenderjaar, niemand in de grote competities doet dat beter dan de Nederlander. .Alleen Lionel Messi weet dit nog beter te doen, waar de Argentijn op 38 treffers staat en zondag nog in actie mag komen met FC Barcelona.

Met deze overwinning komt Sporting aan kop van de Portugese competitie, waar FC Porto zondag nog op gelijke aantal punten kan komen.

