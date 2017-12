De trein van AZ wist ook zaterdagavond door te denderen, Heracles Almelo moest eraan geloven en kreeg met 5-0 klop. De zevende overwinning op rij alweer voor de Alkmaarders, die doelman Bram Castro dankbaar zijn.

Vervolg: AZ trein vernedert ook Heracles, zevende zege op rij voor Alkmaarders

Waar AZ de torenhoge favoriet was voor het duel met Heracles Almelo, was daar in de eerste helft weinig van te zien, de score in rust was dan ook nog precies hetzelfde als dat hij begon.

Heracles doelman Bram Castro was in de eerste 45 minuten nog wel de held, maar in het tweede bedrijf ging de doelman gruwelijk in de fout tot twee keer toe. De eerste keer kwam een schot op zijn arm, waarna Jahanbakhsh zijn doelpunt kon maken.

Daarna was het hek van de dam, maar kreeg AZ de bal er niet in. Een doelpunt van Guus Til werd nog afgekeurd wegens buitenspel. Terwijl AZ hard op zoek ging naar de 2-0, kon Heracles niets brengen om AZ pijn te doen. Het duurde dan ook tot de 7e minuut dat AZ de 2-0 pas kon maken.

Guus Til raakte de bal niet goed bij een corner, maar door mistasten van doelman Castro belandde de bal alsnog in het doel. Daarna ging het snel, opnieuw een doelpunt van Jahanbakhsh die de doelman omspeelde zorgde voor de 3-0.

In de laatste 10 minutren waren het Weghorst en Svensson die de score uiteindelijk naar 5-0 tilde, door de zege is AZ weer de nieuwe nummer 2 van de Eredivisie en kan het zondag tijdens de topper rustig achterover leunen.

AZ trein vernedert ook Heracles, zevende zege op rij voor Alkmaarders

Een korte samenvatting: De trein van AZ wist ook zaterdagavond door te denderen, Heracles Almelo moest eraan geloven en kreeg met 5-0 klop. De zevende overwinning op rij alweer voor de Alkmaarders, die doelman Bram Castro dankbaar zijn..