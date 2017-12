BILD: Peter Bosz ontslagen bij Borussia Dortmund

De alamerende situatie rondom Bosz en Dortmund werd zaterdag alleen maar erger en erger, Dortmund verloor met 2-1 van Werder Bremen waarna het nog verder wegzakte.

Op twitter valt te lezen dat Borussia Dortmund wachter aan het Duitse BILD laat weten dat Bosz ontslagen is bij de Duitse club. De laatste tijd is Dortmund bezig aan een vrije val en zou Bosz nu per direct ontslagen zijn bij de club.

Zondag wordt dit officieel gemaakt.

