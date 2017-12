Matig Chelsea laat helemaal niets zien tegen West Ham

David Moyes speelde zaterdagmiddag met zijn Hammers tegen Antonio Conte’s Blues. Het werd een wedstrijd vol met eenrichtingsverkeer, West Ham had alle controle terwijl Chelsea er een beetje achteraan hobbelde.

Het begon al vroeg in de wedstrijd; het was duidelijk dat Moyes met zijn club weer net zo mooi voetbal wilde spelen als tegen Manchester City, het snelle counteren en de ijzersterke verdedigers die mooi combinatiespel spelen met het middenveld. Dat resulteerde al na zes minuten in een mooie pass vanuit het middenveld richting oud-Tukker Marko Arnautović, die hem met de binnenkant feilloos langs de Belgische keeper Thibaut Courtois kon werken. De verdediging van Chelsea leek helemaal nergens op en dat leek ook niet te gaan veranderen.

Na de 1-0 van West Ham was er weinig speciaals meer aan de wedstrijd. Hoewel sommige spelers van West Ham toch wel enorm opvielen door hun sterke spel, enkele namen waren Winston Reid, Angelo Ogbonna, Arthur Masuaku en Pedro Obiang. Laatstgenoemde maakte het Álvaro Morata en Cesc Fàbregas voortdurend moeilijk.

Chelsea zocht wel naar een kans maar kreeg de bal telkens niet goed richting de aanvallers, Eden Hazard had enkele kansen maar dat leek verder nergens op. Het was dan ook pas in de tweede helft dat Chelsea weer een beetje moed had gekregen om te zoeken naar een 1-1 maar door het geweldige defensieve spel van de club konden de Blauwe spelers dat wel vergeten. West Ham hoopte laat in de tweede helft nog de 2-0 te maken maar die aanvallen liepen telkens spaak op het middenveld bij onder meer Manuel Lanzini die niet goed met de bal kon omgaan vandaag.

Het werd dus een eentonige middag, voor West Ham is dit geweldig aangezien de club nu alleen nog op doelsaldo onder nummer zeventien West Bromwich Albion staat. Moyes kan terugkijken op een geslaagde middag. Conte zal minder blij zijn: het gat met nummer één Manchester City kan morgenavond veertien (!) punten worden als Pep Guardiola van City José Mourinho (Manchester United) verslaat.

