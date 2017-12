Zidane: Ronaldo beste voetballer uit de voetbalhistorie

Waar de Portugese ster Cristiano Ronaldo donderdagavond bij de uitrijking van de Gouden Bal niet bescheiden was over zichzelf, liet de Portugees weten: 'Er is momenteel geen betere voetballer dan ik.'

Enkele dagen na het in ontvangt nemen van de vijfde Gouden Bal, liet Real Madrid trainer Zidane zich ook uit over Ronaldo. 'Je kunt hem niet beschrijven. Wat hij elke dag doet, is fenomenaal.'

Dat Ronaldo donderdag al geen onduidelijkheid over liet over wie er nu de beste voetballer van de tegenwoordige tijd is, sluit Zidane zich hier rustig bij aan. 'Hij is de beste speler in de historie van het voetbal. Een speler kan vijftien tot twintig jaar hier blijven, maar hij zal nooit bereiken wat Cristiano hier bereikt heeft..'

Ook wanneer Zidane kijkt naar het verleden en zichzelf, laat de Franse oefenmeester weten: 'Ik was duidelijk beter', grapt Zidane. 'Nee, hij is véél beter. Wat hij doet, heeft nooit iemand voor hem gedaan. Hij is geweldig. Al had ik (ook) geen slechte wedstrijden.'

De kritiek die Ronaldo dan ook iedere keer moet slikken, is volgens Zidane allerminst terecht. 'Het is altijd Cristiano dit, dat, puur om hem te irriteren', stelt de oefenmeester in gesprek met Spaanse media. 'Maar hij zei het goed toen hij de Ballon d'Or in ontvangst nam. Daar hoeven geen woorden aan toegevoegd te worden.'

