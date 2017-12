Wales wil na het ontslag van Coleman een nieuwe grote naam binnenhalen, waar nu Manchester United icoon Ryan Giggs wordt genoemd.

Vervolg: Ryan Giggs: De Welshe bond mag mij altijd bellen

Na het ontslag van David Moyes bij het Engelse Man United nam hij de honeurs waar en was de hij assistent van Louis van Gaal. Vorig jaar vertrok Giggs bij het Engelse Man. United, waar hij nu aast op een nieuwe club om op eigen benen te kunnen staan. Giggs lijkt bij Wales aan de slag te kunnen als opvolger van Coleman als bondscoach.

De Welshe bond mag Giggs in ieder geval een telefoontje geven, laat Giggs weten in gesprek met Sky. 'Natuurlijk ben ik geïnteresseerd, Ik heb voor Wales gespeeld en ik heb gezegd dat ik graag coach wil worden. Het bondscoachschap van Wales is dan natuurlijk een van de topbanen voor mij. Ik heb op het moment nog met niemand van de bond gesproken, maar ik ben zeker geïnteresseerd.'

Op het EK van 2016 wist Wales onder leiding van Coleman de halve finales te bereiken, maar de plaatsing voor het WK van 2018 lukte hem niet. Waardoor Coleman niet langer was gewenst bij de Welshe bond. De Football Association of Wales (FAW) heeft al laten doorschemeren dat de nieuwe bondscoach uit eigen land dient te komen.

Ryan Giggs: De Welshe bond mag mij altijd bellen

Een korte samenvatting: Wales wil na het ontslag van Coleman een nieuwe grote naam binnenhalen, waar nu Manchester United icoon Ryan Giggs wordt genoemd..