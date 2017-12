Erik Pieters: Natuurlijk wel gewoon voor het geld

Oud PSV-er Erik Pieters is inmiddels alweer bezig aan zijn vijfde seizoen bij het Engelse Stoke City, waar hij hardop nadenkt over een stap naar het Verre Oosten.

Dat de tegenwoordig grote bedragen omgaan in het voetbal verbaasd Pieters niet meer, want ook zijn eigen salarisstrookje is volgens eigen zeggen prima. In een interview met VI laat Erik Pieters weten: 'Vergeleken met andere beroepen slaat het allemaal nergens op. En het gaat ook maar door. Het is een kwestie van tijd voordat er een speler voor een miljard wordt verkocht, ben ik van overtuigd. Maar je kunt niet verwachten dat wij als spelers in opstand komen. Als jij je contract kunt vertienvoudigen, zeg je ook niet: Doe maar de helft.'

'Ik verbaas me, maar ik ben ook dankbaar', vervolgt Pieters. 'Geld maakt uiteindelijk toch wel gelukkig. Het maakt je leven makkelijker, je hebt heel wat zorgen minder. Het is niet mijn drijfveer, maar ik doe ook niet hypocriet: als ik over een paar jaar sportief geen mooie stap meer kan zetten, dan maak ik een andere keuze. Financiële onafhankelijkheid is een mooi streven. Daarvoor wil ik best een tijdje in China voetballen.'

Waar Pieters nog een doorlopend contract heeft tot medio 2020 bij het Engelse Stoke City, denkt hij er niet aan om te verkassen naar China of Qatar. Een terugkeer naar FC Utrecht lijkt hem echter wel iets, 'Kun je gewoon opschrijven. Ik heb alles te danken aan Utrecht, heb er zoveel geleerd. FC Utrecht zit in mijn hart en daarom hoop ik er ooit weer voor te spelen. Als de club mij tenminste ook terug wil.'

